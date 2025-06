So cosa hai fatto | Freddie Prinze Jr e Jennifer Love Hewitt nel nuovo trailer del film horror

Preparati a rivivere il brivido del franchise horror con il nuovo capitolo "So cosa hai fatto", in arrivo nelle sale italiane il 16 luglio. Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. tornano nei loro ruoli iconici, portando sul grande schermo suspense e colpi di scena. Il trailer appena diffuso ha già acceso l’attesa: il ritorno dei protagonisti promette un mix di nostalgia e nuove tensioni che non vorrai perderti. Sei pronto a scoprire cosa si nasconde nel buio?

A luglio arriverà nei cinema italiani il film So cosa hai fatto e nel nuovo trailer si assiste al ritorno di Julie e Ray, interpretati da Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. Arriverà nelle sale italiane il 16 luglio il film So cosa hai fatto, quarto capitolo del franchise horror I Know What You Did Last Summer, di cui è stato condiviso online il trailer. Il film è prodotto da Sony Pictures e verrà distribuito nei nostri cinema da Eagle Pictures, riportando sul grande schermo anche i personaggi interpretati da Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. nel primo tassello della saga horror. Cosa mostra il trailer Nel video condiviso online, che anticipa qualche dettaglio sulla storia e sui personaggi di So cosa hai fatto, si assiste al momento in cui viene .

