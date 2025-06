So Cosa Hai Fatto ecco un nuovo trailer ufficiale dell' atteso film horror

Se sei un amante del brivido e delle atmosfere inquietanti, non puoi perderti il nuovo trailer ufficiale di “So cosa hai fatto” versione 2025. Eagle Pictures porta nei cinema italiani un ritorno spettrale al celebre slasher degli anni Novanta, rivisitato con effetti sorprendenti e suspense crescente. Preparati a rivivere la paura in una veste completamente rinnovata: il countdown al terrore sta per cominciare!

Il 16 luglio Eagle Pictures porta nei cinema italiani questo nuovo film che rivisita l'omonimo slasher di fine anni Novanta. Ecco il nuovo trailer ufficiale del So cosa hai fatto versione 2025.

