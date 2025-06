Snapdragon 8s Gen 5 è quasi realtà | potenza a 3 nm e core Oryon

Preparatevi a un salto di qualità nel mondo degli smartphone: Qualcomm si appresta a lanciare Snapdragon 8s Gen 5, un SoC rivoluzionario, con tecnologia a 3 nm e i potenti core Oryon. Questa novità promette performance mai viste prima, rivoluzionando l’esperienza d’uso dei dispositivi di fascia medio-alta del prossimo anno. Rimanete sintonizzati, perché l’attesa sta per terminare: il futuro degli smartphone sta per essere scritto.

Qualcomm sembra intenzionata a presentare entro la fine di quest'anno il nuovo SoC che equipaggerà gli smartphone di fascia medio-alta del prossimo anno. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Snapdragon 8s Gen 5 è quasi realtà: potenza a 3 nm e core Oryon

In questa notizia si parla di: snapdragon - quasi - realtà - potenza

Snapdragon X e Windows on Arm: la rivoluzione per i PC è quasi arrivata?; Snapdragon 8 Gen 2 vs Snapdragon 8 Gen 3: la nostra analisi (video); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una panoramica sulle prestazioni.