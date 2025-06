Smith & Wesson abbandonata in una strada

Una scoperta inquietante quella avvenuta in via per Montorfano, dove una pistola Smith & Wesson abbandonata a terra ha suscitato immediatamente preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine. La donna che l’ha trovata, inizialmente convinta si trattasse di un giocattolo, ha deciso di segnalare l’accaduto ai carabinieri, evidenziando quanto sia importante la tutela della sicurezza pubblica e il rispetto delle normative sul possesso di armi.

È stata trovata a terra per strada, in via per Montorfano, e consegnata ai carabinieri: una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 31, che non è risultata censita in banca dati, e quindi non riconducibile ad alcun proprietario. I carabinieri di Albate l’hanno ricevuta da una donna che l’aveva scambiata per un’arma giocattolo, e che solo successivamente si è accorta che si poteva trattare di una pistola vera, decidendo quindi di avvisare i militari, che dovranno ora cercare di risalire a chi abbia potuto abbandonare la pistola per strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Smith & Wesson abbandonata in una strada

