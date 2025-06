Smashers in centro a Torino apre la catena italiana dedicata allo Smash Burger

Nel cuore di Torino, in via Maria Vittoria 37/D, nasce una rivoluzione nel mondo dell'hamburger: Smashers, la nuova catena italiana dedicata allo Smash Burger. Qui, la carne non viene semplicemente cotta, ma "schiacciata" con maestria sulla piastra rovente, creando un'esperienza unica di gusto e texture. Preparati a scoprire un nuovo modo di gustare gli hamburger: un'arte che conquista il palato e sorprende ogni volta!

In centro a Torino, in Via Maria Vittoria 37D, ha inaugurato "Smashers", la catena italiana dedicata allo Smash Burger. La carne non viene semplicemente cotta, ma "schiacciata" (dall'inglese smashing) direttamente sulla piastra rovente ed è questa pressione a far espandere la superficie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Smashers, in centro a Torino apre la catena italiana dedicata allo Smash Burger

In questa notizia si parla di: smashers - centro - torino - catena

Smashers, in centro a Torino apre la catena italiana dedicata allo Smash Burger; Smashers: a Torino apre la catena italiana dedicata allo Smash Burger; Smashers parte da Torino la nuova catena di smash burger.

Smashers parte da Torino la nuova catena di smash burger - Smashers, nuova catena che ha inaugurato il primo locale a Torino: si definisce Retrofuture Burger: guarda al passato e punta al futuro con spirito pop ... Segnala gdoweek.it