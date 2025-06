Smartphone vietati anche nei licei | la stretta del ministro Valditara sull’uso dei telefoni

In un mondo sempre più connesso, il ministro Valditara mette un freno all’uso degli smartphone anche nei licei, puntando a tutelare il rendimento scolastico e la socialità degli studenti. La nuova circolare sancisce il divieto di utilizzo durante le lezioni e l’orario scolastico, evidenziando l’importanza di riscoprire il valore delle interazioni faccia a faccia. Una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui i giovani vivono l’esperienza scolastica.

Stretta del ministro Valditara sull'uso dei telefoni cellulari anche per gli studenti del liceo; con una nuova circolare il ministro dell'Istruzione ha infatti confermato l'intenzione di vietare l'utilizzo degli smartphone "durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico", considerando gli effetti deleteri dell'uso prolungato dei telefoni sul rendimento scolastico ma anche sulla vita sociale dei più giovani.