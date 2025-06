Smartphone vietati anche nei licei | la stretta del ministro Valditara sull’uso dei telefoni

Il ministro Valditara fa un deciso passo avanti nella tutela degli studenti: con una nuova circolare, vieta l’uso degli smartphone anche nei licei durante le ore di lezione. Una mossa che mira a migliorare il rendimento scolastico e a favorire relazioni più autentiche tra i giovani. Ma quali saranno le ripercussioni di questa stretta sulla vita quotidiana degli studenti e sul loro rapporto con la tecnologia? Scopriamolo insieme.

Stretta del ministro Valditara sull'uso dei telefoni cellulari anche per gli studenti del liceo; con una nuova circolare il ministro dell'Istruzione ha infatti confermato l'intenzione di vietare l'utilizzo degli smartphone "durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico", considerando gli effetti deleteri dell'uso prolungato dei telefoni sul rendimento scolastico ma anche sulla vita sociale dei più giovani.