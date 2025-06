Smartphone in classe | il 59% degli italiani dice no al cellulare tra i banchi Sondaggio YouTrend

La polemica sull'uso degli smartphone in classe è al centro del dibattito pubblico, con un sostegno diffuso tra gli italiani. Secondo l'ultimo sondaggio Youtrend, il 59% dei cittadini si oppone all'impiego dei cellulari tra i banchi, rafforzando la decisione del Ministro Valditara di vietarli per tutelare il percorso educativo. Questa preferenza riflette una crescente preoccupazione per l'impatto della tecnologia sulla concentrazione e l'apprendimento dei giovani. L'articolo Smartphone ...

La decisione del Ministro Valditara di vietare l'uso dello smartphone in classe trova il sostegno della maggioranza degli italiani. Secondo l'ultimo sondaggio Youtrend per Materia Grigia, il 59% dei cittadini è contrario all'utilizzo del cellulare nelle aule scolastiche, anche quando impiegato per scopi didattici. Solo il 36% ritiene invece che l'uso del telefono dovrebbe essere consentito per specifiche attività educative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: smartphone - classe - italiani - cellulare

Scuola, il paradosso dello smartphone: in classe è bandito, ma ormai per studiare è essenziale - Il paradosso dello smartphone in classe mette in luce una "schizofrenia digitale": sebbene sia bandito, è diventato essenziale per lo studio.

Se gli studenti italiani sono i più distratti dal cellulare in classe significa che abbiamo insegnanti noiosi e genitori dipendenti dallo smartphone Vai su Facebook

Smartphone in classe: il 59% degli italiani dice no al cellulare tra i banchi. Sondaggio YouTrend; Scuola: da settembre stop ai cellulari in classe anche alle superiori; I migliori smartphone in offerta a maggio 2025, per chi vuole risparmiare senza rinunciare al meglio.

Cellulari in classe, arriva il divieto anche alle superiori - La circolare emessa dal ministero dell'Istruzione e del Merito vieta l'utilizzo degli smartphone durante l'orario scolastico, ma con alcune eccezioni ... Scrive wired.it

Smartphone a scuola, ufficiale lo stop anche alle superiori: cosa dice la circolare di Valditara - Anche per gli studenti piu grandi scatta il divieto all'utilizzo dei dispositivi tecnologici personali in ambiente scolastico. Segnala msn.com