Smartphone a scuola il divieto mette d’accordo tutti | condiviso dal 59% degli italiani e dagli esperti

Una misura che unisce genitori, insegnanti e esperti nella volontà di tutelare l’ambiente scolastico. Il divieto di smartphone a scuola, condiviso dal 59% degli italiani secondo un sondaggio YouTrend, rappresenta un passo deciso verso un’istruzione più focalizzata e meno distratta. Questa scelta, già in atto nelle medie e ora estesa alle superiori, punta a valorizzare il dialogo e l’apprendimento. Ma quali saranno i risultati concreti di questa rivoluzione digitale?

Tra la maggioranza degli italiani e tra gli esperti: registra consensi a tutti i livelli la decisione del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara di vietare l'uso degli smartphone a scuola anche a scopo didattico e di estendere anche alle superiori il divieto già in atto dallo scorso anno fino alle medie. Secondo l'ultimo sondaggio Youtrend per Materia Grigia, l'approfondimento in prima serata di Sky TG24, il 59% degli italiani la vede come il ministro, dicendosi contrario agli smartphone durante l'orario scolastico qualsiasi sia il loro utilizzo.

