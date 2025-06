Slitta il termine per emendamenti al disegno di legge sui consiglieri regionali

E non è un semplice ritardo, ma un'opportunità strategica per trovare un'intesa più solida all’interno della maggioranza. Il rinvio dei termini per gli emendamenti sul disegno di legge riguardante i consiglieri regionali apre nuove possibilità di dialogo e mediazione, con l’obiettivo di garantire una soluzione condivisa che tenga conto delle diverse sensibilità politiche in gioco.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sui consiglieri regionali, quello al quale la Lega potrebbe presentare la proposta di modifica per il terzo mandato e che è ora all'esame della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, slitta di una settimana. Lo si apprende da fonti parlamentari del Senato. In questo modo ci sarebbe più tempo per arrivare ad un accordo all'interno della maggioranza. "E non è escluso che si arrivi presto ad un'intesa", si osserva in Forza Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Slitta il termine per emendamenti al disegno di legge sui consiglieri regionali

