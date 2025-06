Sky WiFi nuovo title sponsor Serie C stagione 2025-26 tutta su Sky Sport e streaming NOW

Sky Wifi diventa il nuovo title sponsor della Serie C 2025-26, portando tutto il fascino del calcio italiano su Sky Sport e streaming Now. Un connubio che unisce passione e tecnologia, valorizzando il cuore dei territori e delle squadre coinvolte. Nel calcio come nella connettività , la velocità e le performance sono elementi essenziali per vivere ogni partita al massimo. Preparati a un torneo senza precedenti, dove ogni rete conta!

Lega Pro e Sky annunciano oggi di aver siglato il rinnovo della partnership: Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività , la velocità e la performance sono elementi es. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky WiFi nuovo title sponsor Serie C stagione 2025-26, tutta su Sky Sport e streaming NOW

In questa notizia si parla di: serie - wifi - title - sponsor

Sky Wifi: buono Amazon da 50 euro in omaggio per i nuovi clienti, anche senza Sky TV Vai su Facebook

Sky WiFi nuovo title sponsor Serie C stagione 2025-26, tutta su Sky Sport e streaming NOW; SKY WIFI NUOVO TITLE SPONSOR SERIE C 2025-26! Rivoluzione Ultra-veloce per 60 Squadre; Calcio, Serie C: Sky Wifi sarà Title Sponsor per la stagione 2025/2026?.