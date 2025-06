SKY WIFI NUOVO TITLE SPONSOR SERIE C 2025-26! Rivoluzione Ultra-veloce per 60 Squadre ??

Preparati a un grande cambiamento nel mondo del calcio italiano: Sky Wifi diventa il nuovo title sponsor della Serie C 2025-26, portando una rivoluzione digitale con connettività ultra-veloce per 60 squadre da Nord a Sud. Questa mossa strategica segna l'inizio di un nuovo capitolo, con un accordo triennale che vede tutta la competizione su Sky e NOW fino al 2028. È l'epoca di una vera evoluzione sportiva e tecnologica!

? CAMBIA TUTTO NELLA SERIE C! Sky annuncia una mossa strategica clamorosa: Sky Wifi diventa il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26!? LA RIVOLUZIONE:? Sky Wifi sostituisce NOW come title sponsor dopo due stagioni? Connettività ultra-veloce per 60 squadre da Nord a Sud? Tre anni di accordo - tutta la Serie C su Sky e NOW fino al 2028? 1.200+ parti.

