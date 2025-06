Skriniar al posto di Gatti | colpo di scena Juve

Il calciomercato si infiamma con un colpo di scena inatteso: Skriniar, ex Inter e PSG, potrebbe tornare in Serie A, questa volta vestendo la maglia della Juventus al posto di Gatti. Un possibile ritorno che ha già catturato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, soprattutto in un momento cruciale come il Mondiale per Club. La situazione si fa sempre più interessante: cosa riserverà il futuro a questo talento?

Il difensore ex Inter e PSG potrebbe fare ritorno in Serie A. Proposto ad una big: la situazione potrebbe decollare Gli occhi dei tifosi di Inter e Juventus sono puntati sul Mondiale per Club che ha preso il via questa notte, e che nelle prossime ore vedrà anche l’esordio delle due compagini italiane in gara. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Le altre big di Serie A sono invece al lavoro soprattutto sulla prossima di stagione nell’ottica di potenziare le rispettive rose in sede di calciomercato. Lo sa bene soprattutto il Napoli campione d’Italia che per difendere il titolo ed alzare l’asticella anche con la partecipazione Champions si prepara ad incrementare valore e profondità dell’organico a disposizione di Conte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Skriniar al posto di Gatti: colpo di scena Juve

Skriniar al posto di Gatti: colpo di scena Juve - Tantissimi però i profili accostati in queste settimane agli azzurri, tra i quali anche lo juventino Federico Gatti, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto con il club bianconero. Da calciomercato.it

Skriniar alla Juventus come sostituto di Bremer: il colpo di mercato solo a due condizioni - In alternativa Gatti, Kalulu e Danilo dovranno fare gli straordinari, con Savona e ... Lo riporta msn.com