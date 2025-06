Skorza convinto | Urawa Red Diamonds consapevole! Un obiettivo

Maciej Skorza, allenatore dell’Urawa Red Diamonds, si presenta con una convinzione ferma e obiettivi chiari in vista del Mondiale per Club. Con consapevolezza delle sfide e dei dislivelli, il tecnico giapponese guida la sua squadra determinata a dare battaglia, anche contro formazioni di livello come l’Inter nel Gruppo E. La passione e la preparazione sono le armi che alimentano la loro ambizione di sorprendere e lasciare il segno in questa prestigiosa competizione.

Maciej Skorza, allenatore dell'Urawa Red Diamonds, ha indicato gli obiettivi della sua squadra in occasione del Mondiale per Club. Competizione, quest'ultima, che vedrà i giapponesi contrapposti anche all'Inter nel Gruppo E. IL RAGIONAMENTO – Maciej Skorza è un allenatore consapevole del dislivello tra la sua squadra, l'Urawa Red Diamonds, e alcune compagini che stanno partecipando al Mondiale per Club. Tra di esse anche l'Inter, che i giapponesi incontreranno nel Gruppo E della competizione il 21 giugno. Il tecnico polacco, conscio di tale divario, si è così pronunciato sul tema: «Sappiamo di non essere forti, ma abbiamo anche la consapevolezza che tutto può succedere.

