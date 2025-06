Skateboard Chloe Covell e Sora Shirai vincono nello street in Coppa del Mondo a Roma

Un’atmosfera di pura adrenalina ha invaso il cuore di Roma, quando Chloe Covell e Sora Shirai hanno trionfato nello street alla Coppa del Mondo di skateboard, incantando il pubblico con le loro performance mozzafiato. La giovane australiana, alla prima vittoria nel circuito, e il talento giapponese hanno dimostrato che il futuro dello sport è più brillante che mai. E così, la capitale si conferma palcoscenico di emozioni indimenticabili e sorprese sorprendenti.

La giovane australiana Chloe Covell, alla prima vittoria nel circuito, ed il giapponese Sora Shirai domenica 15 giugno hanno centrato il successo nella tappa di Coppa del Mondo di skateboard nella specialità olimpica dello street a Roma. Nel Parco di Colle Oppio, all’ombra del Colosseo, si sono sfidati oltre 150 atleti provenienti da 45 Nazioni: tra le sorprese l’assenza della brasiliana Rayssa Leal nella finale femminile, beffata dalla spagnola Daniela Terol, alla sua prima partecipazione, con l’iberica ottava nell’ultimo atto. Il Giappone ha piazzato 5 atleti su 8 in finale sia nella gara femminile che in quella maschile: tra le donne, però, la vittoria è andata all’ australiana Chloe Covell, mentre tra gli uomini si è registrata la tripletta nipponica, con il successo che è andato a Sora Shirai, e tutti gli atleti sul podio erano racchiusi in meno di un punto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Skateboard, Chloe Covell e Sora Shirai vincono nello street in Coppa del Mondo a Roma

In questa notizia si parla di: skateboard - chloe - covell - sora

Skateboarder Covell rebounds after Paris disappointment - After an Olympics to forget, Australia's teenage skateboard sensation Chloe Covell has wowed on the Rome street circuit to claim her first world tour title. Da msn.com

Chloe Covell’s tears after skateboard heartbreak at Paris Olympics - Picture: Nine Now In the end Chloe finished eighth, with her emotions bubbling ... Lo riporta news.com.au