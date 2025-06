sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni la regione approva la programmazione degli interventi 2025

Regione Ancona, che mira a garantire un futuro più solido ai più piccoli, ha appena approvato la programmazione degli interventi 2025 per il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni. Un passo importante verso un’istruzione inclusiva e di qualità, volto a sostenere le famiglie in difficoltà e a creare ambienti di apprendimento stimolanti e accessibili. È un investimento concreto nel nostro domani, perché ogni bambino merita il meglio.

