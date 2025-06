Sisma 20 maggio | slitta il termine per le domande

Buone notizie per chi ha subito danni dal terremoto del 20 maggio 2024: il termine per presentare le domande di contributo è stato prorogato al 15 ottobre 2025. Un sostegno importante per superare le difficoltà tecniche e burocratiche finora incontrate, offrendo più tempo per accedere agli aiuti necessari. Rimanete aggiornati: questa estensione rappresenta un’opportunità cruciale per chi desidera ricostruire e ripartire.

Sarà prorogato al 15 ottobre 2025 il termine per la presentazione delle domande di contributo per i fabbricati danneggiati dal terremoto del 20 maggio 2024. Il termine, inizialmente fissato per oggi, slitta di ben quattro mesi, una scelta ritenuta necessaria per superare le evidenti difficoltà tecniche e burocratiche che hanno fino a questo momento rallentato . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

