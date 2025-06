Siparietto tra Macron e Meloni al G7 | lui le sussurra qualcosa lei si porta una mano alla fronte Si scatena la curiosità video

Un breve siparietto tra Macron e Meloni cattura l’attenzione al G7 di Kananaskis, Canada. I due leader, scambiandosi sguardi e un sussurro, sembrano condividere un momento di complicità mentre Donald Trump si avvicina. Il video, molto commentato, ha acceso i sospetti e alimentato la curiosità: cosa si saranno detti in quel frammento di intimità diplomatica? La scena rimane aperta a mille interpretazioni, lasciando tutti con il fiato sospeso.

