Sinner trionfa all’esordio sull’erba di Halle | battuto Hanfmann ora sfida Bublik

Jannik Sinner inaugura alla grande la stagione sull’erba, trionfando all’esordio nel torneo di Halle. Dopo la storica finale di Roland Garros, il numero 1 al mondo dimostra ancora una volta la sua classe, battendo Hanfmann in appena un’ora e mezza di gioco. Ora si prepara alla sfida con Bublik, alimentando l’entusiasmo di tutti i suoi tifosi: alla...

Dopo la storica finale disputata al Roland Garros, il numero 1 al mondo Jannik Sinner torna in campo al torneo di Halle in Germania per la sua prima tappa della stagione sulla erba e vince al debutto contro il tedesco Yannick Hanfmann, 135 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Il punteggio 7-5 6-3 per il n.1 del mondo in un’ora e mezza di gioco. Domani affronterà Aleksandr Bublik. Alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me