Sinner torna in campo | oggi l’esordio sull’erba ad Halle contro Hanfmann dopo la sconfitta con Sonego

Dopo la delusione di Roland Garros, Jannik Sinner torna in campo oggi ad Halle, pronto a riscrivere il suo percorso. L'esordio sul verde contro Hanfmann segna l'inizio della sua operazione riscatto: un'occasione per difendere il titolo e ritrovare fiducia sulla superficie che potrebbe rivoluzionare la sua stagione. La sfida è aperta, il suo ritorno più deciso che mai.

L’operazione riscatto comincia ufficialmente oggi, martedì 17 giugno. Undici giorni dopo la tremenda finale del Roland Garros persa contro Carlos Alcaraz, è arrivato per Jannik Sinner il momento di voltare pagina e iniziare la stagione su erba. Il numero 1 al mondo fa il suo esordio all’ Atp di Halle 2025 contro il tedesco Yannick Hanfmann. In gioco ci sono subito due obiettivi cruciali: difendere il titolo vinto un anno fa e trovare il feeling con l’erba in vista di Wimbledon, il terreno della possibile grande rivincita contro Alcaraz, ora impegnato al Queen’s. Sinner vuole provare pian piano a cancellare la terribile delusione di Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner torna in campo: oggi l’esordio sull’erba ad Halle contro Hanfmann (dopo la sconfitta con Sonego)

DIRETTA LIVE - Jannik SINNER torna in campo e lo fa sui prati di Halle in coppia con Lorenzo SONEGO in doppio.

"Quello di Sinner è stato un buon esordio. Ha cercato di non strafare, prendendo confidenza con il campo e con l'avversario. Nel terzo set la rimonta e la vittoria" @MassimoCaputi

