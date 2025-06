Sinner subito ok sull’erba | battuto Hanfmann ad Halle ora c’è Bublik

Dopo la battuta d’arresto a Roland Garros e una sconfitta in doppio, Jannik Sinner ritrova il sorriso e la vittoria sull’erba di Halle, superando Hanfmann. Il talento italiano, ancora in corsa per riscattarsi, si prepara a sfidare Bublik in un match che promette emozioni e adrenalina. La rinascita sulla terra battuta sta dando nuova energia al suo percorso, e il meglio deve ancora arrivare.

Halle (Germania), 17 giugno – Il ritorno alla vittoria è cosa fatta. Non che ci fossero grandi timori al primo turno di Halle, ma Jannik Sinner qualche notte insonne l’avrà pure passata dopo la sconfitta in finale al Roland Garros in finale, al termine di quelle cinque ore e mezzo epiche a battagliare con Alcaraz. E poi, il numero uno al mondo ieri aveva perso in doppio con Lorenzo Sonego all’esordio in Germania, prolungando in sostanza a due le discese in campo senza spuntarla: molto insolito, per un fuoriclasse come lui. Jannik ha battuto Yannick.Hanfmann 7-5 6-3. Non è stato un match monotono, perché l’avversario padrone di casa ha un bel tocco e sul centrale ha messo in mostra una tempra non indifferente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net