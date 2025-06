Sinner ritrova Bublik ad Halle Sull’erba c’è un ricordo da esorcizzare

Jannik Sinner riaccende le speranze sull’erba di Halle, lasciando alle spalle una giornata difficile e un ricordo da esorcizzare. Dopo la sconfitta in doppio, il talento italiano si riscatta con una vittoria convincente contro Yannick Hanfmann, conquistando gli ottavi di finale dell’ATP 500. Ora, il prossimo impegno contro Alexander Bublik promette uno spettacolo ancora più intenso: sarà una sfida da non perdere.

Buona la prima sull’erba in singolare (dopo la sconfitta di ieri in doppio insieme a Lorenzo Sonego) per Jannik Sinner, che si sbarazza in due set di Yannick Hanfmann e accede agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle 2025. Il numero uno al mondo si è imposto per 7-5 6-3 sul qualificato tedesco in un’ora e mezza di gioco, raggiungendo al prossimo turno Alexander Bublik. Si profila un test molto più impegnativo rispetto a quello odierno per l’azzurro, che affronterà un giocatore potenzialmente molto efficace su questa superficie e reduce da un Roland Garros da assoluto protagonista. Sulla terra rossa (contesto non ideale per le sue caratteristiche) parigina il kazako ha battuto in rimonta due top10 come Alex De Minaur e Jack Draper, fermandosi poi ai quarti di finale e archiviando il miglior risultato della carriera in un Major. 🔗 Leggi su Oasport.it