Sinner rialza la testa e vola | adesso affronterà di nuovo lui!

lasciare spazio a incertezze. Sinner rialza la testa e si prepara alla sfida contro 224, determinato a dimostrare che il suo talento è pronto a scrivere nuove pagine di gloriosa storia tennistica.

Jannik Sinner torna prepotentemente al centro della scena sull’erba di Halle. Dopo un periodo di alti e bassi, il tennista altoatesino ha imposto la sua legge in due set, dominando Yannick Hanfmann con un 7?5, 6?3 che non ammette repliche. Nel primo set Sinner ha dimostrato tutta la sua maturità: incursioni vincenti, rovesci profondi e tempi perfetti nei momenti topici. Nel secondo, ha tolto respiro all’avversario con un ritmo incalzante, senza lasciare spiragli. La leadership del match non è mai stata in discussione. La vittoria netta su Hanfmann non è solo un risultato: è un segnale di rinascita per Sinner. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it