Sinner non sbaglia all’esordio ad Halle e supera un ostico Hanfmann | il punteggio

Jannik Sinner ha iniziato con il piede giusto il torneo di Halle, superando un avversario difficile come Hanfmann senza commettere errori. La sua solidità e freddezza sono state decisive in un match intenso, che ha dimostrato ancora una volta la sua crescita e determinazione. Con questa vittoria, Sinner avanza ad alti livelli: scopriamo insieme cosa riserva il suo cammino nel torneo.

Sinner non ha sbagliato all’esordio di Halle e ha superato Hanfmann: il tedesco si è rivelato un avversario ostico, ma il n.1 non ha commesso errori. Jannik Sinner alla prima di Halle, su erba, ha affrontato il tedesco Yannick Hanfman da campione in carica. Nonostante le difficoltà creato dall’avversario – soprattutto nel primo set – il n.1 del mondo ha tenuto sangue e mente freddi e non ha commesso errori. Sinner supera Hanfman e avanza ad Halle: il punteggio. Jannik Sinner ha superato il numero 138 del mondo con il punteggio di 7-5, 6-3. Nel primo set, il tedesco l’ha messo in difficoltà con il suo servizio e con giocate impeccabili ma l’italiano è riuscito comunque a portarsi a casa il risultato prima di accelerare e chiudere con il secondo. 🔗 Leggi su Sportface.it

