Sinner buona la prima sull’erba | batte Hanfmann e va agli ottavi di Halle

Jannik Sinner apre con il piede giusto la sua avventura sull’erba di Halle, battendo Hanfmann con solidità e determinazione. Con un punteggio di 7-5, 6-3, il talento italiano si proietta verso gli ottavi, dove affronterà Bublik in una sfida da non perdere. La prima sulla superficie più veloce si rivela promettente: il percorso verso il successo è ormai tracciato, e il pubblico può sperare in grandi emozioni.

È stato positivo l'esordio sull'erba di Jannik Sinner che con il punteggio di 7-5, 6-3 ha sconfitto il tedesco Hanfmann all'Atp 500 di Halle: agli ottavi se la vedrà con Bublik. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner, buona la prima sull’erba: batte Hanfmann e va agli ottavi di Halle

