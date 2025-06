Sinner-Alcaraz sentenza di Chris Evert | Chi ha tutti i colpi possibili

Dopo la memorabile finale di Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, Chris Evert analizza con entusiasmo questa rivalità esplosiva, paragonandola alle epiche sfide contro Martina Navratilova. Con la sua profonda esperienza, l’ex numero 1 del mondo sottolinea come entrambi i giovani campioni incarnino il futuro del tennis, portando un rinnovamento che appassiona gli appassionati di tutto il mondo. La loro lotta si sta trasformando in una delle più emozionanti delle ultime generazioni, e il meglio deve ancora venire.

Dopo la clamorosa vittoria di Carlos Alcaraz al Roland Garros nell'epica finale contro Jannik Sinner, Chris Evert ha condiviso le sue impressioni con Tennis 365, soffermandosi sull’intensa rivalità tra il campione spagnolo e l'azzurro numero 1 al mondo. L’ex numero 1 al mondo del tennis femminile ha trovato forti convergenze nel confronto tra Alcaraz e Sinner e quello storico che l'ha vista protagonista per anni contro Martina Navratilova, un duello leggendario che ha segnato un’intera epoca del tennis femminile. "Questa rivalità tra Alcaraz e Sinner mi ricorda quella che io e Martina avevamo in passato ", ha affermato Evert, richiamando alla memoria gli 80 incontri disputati con Navratilova, in cui la statunitense si è imposta in 37 occasioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it