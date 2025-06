Singh Jagar ucciso con una mazza da cricket | i due killer condannati a 16 anni

Una notte di violenza che ha sconvolto una tranquilla comunità, lasciando dietro di sé un dolore profondo e interrogativi sul senso di giustizia. Singh Jagar, 48 anni, vittima di un’aggressione brutale con una mazza da cricket a Bella Farnia, è diventato simbolo di quella ferocia ingiustificata. I due assassini, condannati a 16 anni, hanno infranto il senso di sicurezza di una frazione ormai segnata da questo tragico evento.

Uccisero un uomo a colpi di mazza da cricket. Singh Jagar aveva 48 anni quando fu pestato con violenza inaudita e lasciato morire a Bella Farnia, frazione di Sabaudia, nei pressi del residence che ospita decine di famiglie di nazionalità indiana. Era la notte del 13 novembre 2023 e si era appena. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Singh Jagar, ucciso con una mazza da cricket: i due killer condannati a 16 anni

