Sinergie in decollo | Forlì è scalo strategico per il sistema regionale

di Gianni Bonali Nella giornata di ieri, presso l’Academy Enav a Forlì, in collaborazione con Quotidiano Nazionale Economia, è stata presentata l’iniziativa ’Competenze, innovazione e sicurezza nei cieli’ che ha lanciato la nuova piattaforma e-learning per i professionisti del controllo del traffico aereo e del settore aviation. Un progetto che mette al centro le persone, le competenze e la tecnologia, per garantire uno spazio aereo sempre più sicuro, innovativo e pronto ad accogliere le sfide della nuova mobilità. Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno ha dialogato con Galeazzo Bignami, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, approfondendo i temi di un programma strategico per il futuro dello spazio aereo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net