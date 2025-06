Sindaca di Prato indagata | slitta a lunedì 23 interrogatorio di Bugetti e Matteini Bresci

La vicenda che riguarda la sindaca di Prato si arricchisce di nuovi sviluppi: l'interrogatorio, inizialmente previsto per oggi, è stato posticipato a lunedì 23. La protagonista, coinvolta nell'inchiesta della DDA di Firenze per corruzione, dovrà rispondere alle domande del gip nel contesto della richiesta di arresti domiciliari. Un caso che sta scuotendo il panorama politico locale e nazionale, e che promette di riservare ulteriori sorprese.

Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari - Il recente scandalo a Prato scuote l’amministrazione locale: la sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione e rischia di dover rispettare gli arresti domiciliari.

