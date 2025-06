Simeone il quarto Scudetto del Napoli divide il Cholo e il Cholito | avete sentito?

Simeone, il quarto scudetto del Napoli, ha diviso le opinioni tra “Cholo” e “Cholito”: un episodio che sta accendendo il dibattito tra tifosi e appassionati. Diego Simeone, padre di Giovanni, svela emozioni inaspettate sulla vittoria degli azzurri, mentre il futuro di Giovanni si fa sempre più incerto. La vittoria partenopea ha segnato un traguardo storico, e gli strascichi di questa conquista sono destinati a far discutere ancora a lungo.

Diego Simeone, padre dell’attaccante della SSC Napoli Giovanni, si lascia andare a una rivelazione in merito allo Scudetto conquistato dagli azzurri. Uno dei protagonisti in questi anni in casa Napoli, anche per quella che è stato il suo attaccamento alla maglia dimostrato nel corso della sua permanenza all’ombra del Vesuvio, è senza dubbio Giovanni Simeone. L’attaccante argentino è un vero e proprio beniamino per i tifosi, che intanto attendono novità in merito al futuro del numero 18 partenopeo. Non è affatto escluso che l’ex Genoa e Fiorentina, tra le altre, possa lasciare i partenopei, che intanto cercano sul mercato i calciatori giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Simeone, il quarto Scudetto del Napoli “divide” il Cholo e il Cholito: avete sentito?

