La sicurezza non conosce pause, ma tra tensioni e polemiche il centrodestra scarica le responsabilità, mentre l’assessora Madrid insist? sulla necessità di più poliziotti operativi in strada. Durante il consiglio comunale, torna alla carica sulle risorse a disposizione delle forze dell’ordine, coinvolgendo anche il ministro Piantedosi e chiedendo maggiore attenzione su Bologna. La sfida per garantire una città più sicura continua a infiammare il dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra istituzioni e cittadini.

"Vorremmo più poliziotti operativi in strada". A dirlo è l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid che proprio sul suo tema di competenze torna alla carica, durante il consiglio comunale, dopo il botta e risposta con la Questura dei giorni scorsi sulla questione dei mezzi a disposizione alle forze dell’ordine. E indirettamente Madrid chiama in causa anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiedendo "maggiore attenzione su Bologna da parte del governo". Il centrodestra però non ci sta e parla di "scaricabarile" da parte della politica locale, di "polemiche strumentali" e "autogol", con il Sap – Sindacato autonomo polizia – che, a tal proposito, si dice "soddisfatto dal lavoro svolto dal governo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, non si ferma la polemica. Madrid: "Governo, più attenzione". Il centrodestra: "Scarica le colpe"

