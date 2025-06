Sicurezza nei comuni costieri | Predisposto un potenziamento della vigilanza | IL VIDEO

In vista dell’afflusso record di turisti, la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella ha convocato i sindaci dei comuni rivieraschi per potenziare la sicurezza estiva. Un passo fondamentale per garantire un’estate all’insegna della tranquillità e del controllo, attraverso strategie condivise e vigilanza rafforzata. Guarda il video per scoprire come si stanno preparando i nostri territori a vivere i mesi più caldi in totale sicurezza, perché la tutela dei cittadini e dei visitatori è la nostra priorità.

La prefetta di Latina Vittoria Ciaramella ha riunito questa mattina 10 sindaci dei comuni rivieraschi della provincia per programmare strategie comuni di controllo durante i mesi estivi, caratterizzati da elevati flussi turistici che renderanno necessaria un'intensificazione del monitoraggio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sicurezza nei comuni costieri: "Predisposto un potenziamento della vigilanza" | IL VIDEO

