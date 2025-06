Sicurezza e aggressioni nel TPL Cgil Cisl Uil Faisa e Ugl | Servono investimenti e azioni concrete

Arezzo,17 giugno 2025 – Si è svolto nei giorni scorsi in Prefettura, il secondo incontro calendarizzato sul tema delle aggressioni al personale del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e sulla sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri, alla presenza del prefetto Clemente Di Nuzzo, delle forze dell'ordine, delle organizzazioni sindacali confederali territoriali e delle categorie dei trasporti Cgil, Cisl, Uil, Faisa e Ugl. Durante l'incontro, il prefetto ha presentato una prima ricognizione del lavoro sinergico svolto negli ultimi mesi dalle forze dell'ordine, con azioni di sorveglianza mirate su linee, capolinea e stazioni ferroviarie a maggior rischio.

