Sicurezza al via la sperimentazione Volontari ex militari in zona stazione

Al centro di questa iniziativa innovativa c’è l’impegno concreto per tutelare la nostra comunità e rafforzare il senso di sicurezza. La collaborazione tra i volontari ex militari e le istituzioni rappresenta un passo deciso verso un territorio più protetto e sereno. Con questa sperimentazione, Legnano si impegna a creare un modello di sicurezza partecipata che potrebbe fare da esempio anche in altre realtà.

Un paio di giorni alla settimana di impegno, variabili così come gli orari di pattugliamento: ha preso il via nell’ultimo fine settimana, in via sperimentale, il servizio di monitoraggio del territorio da parte dei volontari della sezione Legnanese dell’ Associazione Nazionale Carabinieri che nasce da un’apposita convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale e che è parte del progetto di sicurezza urbana Legnano SiCura. Al centro dell’attenzione c’è l’area della stazione ferroviaria, compresa la Ztl di via Mauro Venegoni. I servizi previsti nella convenzione riguardano l’attività di prevenzione di comportamenti illeciti e di fenomeni di disturbo alla collettività, informazione e supporto alla cittadinanza, controllo sul corretto utilizzo del patrimonio pubblico e la corretta fruizione dei pubblici spazi e delle attrezzature. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sicurezza, al via la sperimentazione. Volontari ex militari in zona stazione

