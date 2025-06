Siccità in Italia senz’acqua ogni ettaro perde 13.500 euro

Ogni ettaro colpito dalla siccità in Italia perde circa 13.500 euro, un danno che mette a rischio il futuro dell’agricoltura e delle comunità rurali. Il 17 giugno, in occasione della Giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità, si ricorda l’importanza di adottare politiche sostenibili per preservare le risorse idriche. È ora di agire concretamente per salvaguardare i nostri territori e il nostro patrimonio agricolo.

Il 17 giugno si celebra la Giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1995 per promuovere un uso sostenibile delle risorse idriche. E con l’estate alle porte torna l’allarme per la siccità che ormai colpisce cronicamente le campagne italiane, svalutando i terreni e flagellando l’economia agricola. La siccità svaluta i terreni. L’ Università di Trieste stima che il valore agricolo medio delle colture economicamente più importanti (seminativo, frutteto, orto e prato) si aggira sui 40.000 euro all’ettaro. Il picco si raggiunge al Nord con 52.000 euro ad ettaro e il minimo si raggiunge al Centro con 20. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Siccità in Italia, senz’acqua ogni ettaro perde 13.500 euro

In questa notizia si parla di: siccità - italia - senz - acqua

L’Italia deve prepararsi a estati torride, siccità e alluvioni - L'Italia si trova di fronte a estati sempre più torride, caratterizzate da siccità e alluvioni devastanti.

SITUAZIONE DRAMMATICA Siccità, allarme in Capitanata: -60 milioni di metri cubi d’acqua. “Senza riserve idriche non ci sarà cibo” Vai su Facebook

Siccità in Italia, senz’acqua ogni ettaro perde 13.500 euro; Siccità in Italia, scatta già l'allerta: le Regioni che rischiano di rimanere senza acqua; In Sicilia si vive senz'acqua ormai.