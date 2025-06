Siccità e desertificazione | l’Italia alle prese con ritardi emergenze nuovi piani e disinteresse della politica

L’Italia affronta una crisi crescente di siccità e desertificazione, tra ritardi, emergenze e un disinteresse politico che rischia di compromettere il nostro futuro. Nonostante il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici sia stato finalmente approvato nel 2023, i fondi e le strategie di prevenzione restano ancora un miraggio, mentre il consumo di suolo continua a dilagare. È ora di agire concretamente per salvaguardare il nostro territorio e il nostro benessere.

Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è stato approvato nel 2023, dopo un lungo iter (e quattro governi), eppure nell’ultima Legge di Bilancio non è stato neppure considerato, né in termini di strategie di prevenzione, né di stanziamenti necessari ad attuarlo. E mentre il consumo di suolo nell’ultimo anno ha interessato in media circa 20 ettari al giorno, secondo i dati di Ispra, in Italia non solo non c’è una legge ad hoc, che si attende da anni, ma neppure se ne parla più. Nel frattempo, però, i problemi restano. E il Paese si ritrova nella Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, con una situazione in parte sotto controllo, soprattutto al Nord, solo grazie alle piogge primaverili e con diverse aree in piena emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it