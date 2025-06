Siamo stati attaccati e minacciati da una banda armata | la denuncia di una Ong italiana a Gaza

Una testimonianza sconvolgente di Sami Abuomar, rappresentante di un'ONG italiana a Gaza, descrive un drammatico incidente con una banda armata che ha messo a rischio la sua vita e quella del suo team. Mentre si trovavano a poca distanza dall’ufficio OCHA, sono stati brutalmente attaccati e minacciati da uomini armati. Questa storia mette in evidenza la pericolosa realtà che operano quotidianamente gli operatori umanitari in zone di conflitto. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa terribile esperienza.

"Verso le 21:00, ora locale, siamo saliti in macchina, il collega, l'autista ed io, a duecento metri dall'ufficio OCHA ci hanno tagliato la strada degli uomini armati su una macchina, sono scese quattro persone con i mitra, ci hanno messo i fucili in testa, ci hanno minacciati e ci hanno chiesto di scendere dalla macchina. Subito dopo hanno preso la nostra macchina e sono scappati", la testimonianza di Sami Abuomar a Fanpage.it.

