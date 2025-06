Si tuffa nel fiume e non riemerge a Cassano d' Adda morto ragazzo di 17 anni

Una tragica notizia scuote Cassano d’Adda: un giovane di 17 anni si è immerso nel fiume e, dopo quasi un giorno di ricerche, il suo corpo è stato trovato. Un momento di profonda tristezza e riflessione, mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia. La scomparsa improvvisa ci ricorda quanto sia importante rispettare i limiti di sicurezza e vigilare sui nostri cari in momenti di svago.

Ritrovato dopo quasi un giorno di ricerche il corpo del 17enne che si era tuffato nel fiume Adda nel Milanese senza più riemergere.

