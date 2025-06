Si sgretolano le montagne intorno a Cortina | l’allerta frane sulle Olimpiadi I nostri allarmi rimasti inascoltati

Le montagne intorno a Cortina si sgretolano, e gli allarmi per le frane, purtroppo, sono rimasti inascoltati. La Valle del Boite e le sue cime fragili testimoniano un rischio concreto che potrebbe compromettere il futuro di questa meravigliosa regione, già scelta come cornice per le Olimpiadi del 2026. È il momento di agire prima che il disastro diventi irreversibile.

Si sgretolano le montagne della Valle del Boite che porta a Cortina d’Ampezzo, una delle località che ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2026. Sabato un primo crollo di 4mila metri cubi di roccia da cima Marcora, nel gruppo del Sorapis, con detriti finiti sulla strada statale di Alemagna, poco a nord di San Vito di Cadore. Domenica a mezzanotte un violentissimo temporale sull’Antelao ha fatto scendere a valle una colata che si è abbattuta sull’ abitato di Cancia, frazione di Borca di Cadore. La causa è la pioggia, 30 millimetri d’acqua in mezz’ora, ma l’effetto di almeno 50mila metri cubi di terra e rocce è stato devastante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si sgretolano le montagne intorno a Cortina: l’allerta frane sulle Olimpiadi. “I nostri allarmi rimasti inascoltati”

