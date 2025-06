Si scontra contro un’auto in paese positivo all’alcol test

Nel tardo pomeriggio del 16 giugno a Vicobarone, frazione di Ziano, un uomo di 40 anni ha causato un incidente mentre era in stato di ebbrezza, scontrandosi prima con un'auto proveniente in direzione opposta e successivamente contro un veicolo in sosta. La scena, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, si è conclusa con l'esito positivo dell'alcol test. Un episodio che invita alla riflessione sulla pericolosità della guida sotto effetto di alcool e sull'importanza di rispettare le regole stradali.

È andato a sbattere contro un'auto che proveniva in direzione contraria e poi contro un altro veicolo in sosta, mentre guidava in stato di ebrezza. È successo nel tardo pomeriggio del 16 giugno a Vicobarone, frazione di Ziano. Un 40enne, di nazionalità italiana, è poi risultato positivo all'alcol.

