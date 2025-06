Si ribalta con l' auto dopo un tamponamento | ferito il conducente

Un drammatico incidente a Pordenone ha coinvolto due auto lungo il ponte sul Meduna, culminato con un ribaltamento e un ferito grave. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l'evento ha subito causato ingorghi e disagi sulla Statale Pontebbana. La comunità si stringe attorno alle persone coinvolte, sperando in una pronta ripresa del ferito.

√ą di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di¬†marted√¨ 17 giugno a Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si √® verificato¬†un tamponamento¬†lungo il ponte sul Meduna causando disagi e lunghe code sulla Statale Pontebbana.¬†. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ¬© Pordenonetoday.it - Si ribalta con l'auto dopo un tamponamento: ferito il conducente

