Si ribalta con il trattore e rimane gravemente ferito | intervento dell’elisoccorso

Un grave incidente nelle campagne di Naro scuote la comunità: un trattore si ribalta durante una manovra, lasciando un agricoltore gravemente ferito e richiedendo l’intervento tempestivo dell’elisoccorso. La scena, drammatica e intensa, mette in evidenza quanto possa essere pericolata la vita quotidiana nei campi. Sul luogo dell’incidente, soccorritori e forze dell’ordine si sono immediatamente mobilitati per garantire le cure e la sicurezza dell’uomo, che ora affronta una difficile battaglia per la vita.

Un agricoltore è rimasto gravemente ferito durante una manovra con un trattore. Il mezzo, mentre stava per immettersi sulla strada provinciale 576 in contrada Donnaligara a Naro, si è ribaltato e l’uomo è rimasto gravemente ferito. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Si ribalta con il trattore e rimane gravemente ferito: intervento dell’elisoccorso

