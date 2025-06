Si introduce con l' inganno in casa dell' ex fidanzata e l' aggredisce | arrestato un 20enne

trascinare la vittima in una spirale di paura e minacce. La scena si è conclusa con l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno portato alla luce un quadro inquietante di persecuzione e violenza. Un episodio che riaccende l’allarme sulla tutela delle donne e sul contrasto alla violenza di genere.

La polizia ha arrestato un giovane egiziano di 20 anni che, da qualche mese, perseguitava l’ex fidanzata, più volte aggredita e minacciata. Nell’ultimo episodio di violenza, l’uomo è riuscito a convincere l’ex a farlo entrare in casa per recuperare vestiti ed effetti personali, in modo da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Si introduce con l'inganno in casa dell'ex fidanzata e l'aggredisce: arrestato un 20enne

