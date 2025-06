Si fingono malati per seguire il Napoli in trasferta | carabinieri condannati dalla Corte dei conti

Incredibile ma vero: alcuni carabinieri si sono fatti beffe delle regole per seguire il Napoli in trasferta, fingendosi malati. La Corte dei Conti non ha tardato a condannarli, depositando un atto di citazione che li vede coinvolti in un procedimento giudiziario. Un caso che scuote l’immagine delle forze dell’ordine e solleva dubbi sulla moralità del comportamento di chi dovrebbe essere esempio di integrità . Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda sorprendente.

Tempo di lettura: 2 minuti Con atto di citazione depositato il 5122024 la Procura Regionale ha evocato in giudizio LANDI Marco e DE VITO Vincenzo per sentirli condannare al pagamento in favore dell’Arma dei Carabinieri dell’importo complessivo di € 7.452,56 o alla diversa somma determinata dal Collegio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. La pretesa risarcitoria è stata avanzata in relazione alla triplice voce di danno (patrimoniale diretto, da disservizio e d’immagine, di cui il primo non oggetto di effettivo addebito in quanto giĂ restituito dai responsabili in sede amministrativa in epoca antecedente l’odierno giudizio) che sarebbe scaturito -secondo la prospettazione attorea – dai fatti per i quali i convenuti hanno giĂ ricevuto condanna definitiva a tre mesi e venti giorni di reclusione militare, con sentenza di merito, in sede giurisdizionale penale, in particolare per truffa e simulata infermitĂ , con rimozione del grado, per aver violato i propri obblighi di servizio simulando “uno stato d’infermitĂ fisica, tale da renderli inidonei allo svolgimento delle attivitĂ di pattuglia cui erano stati giĂ assegnati, per seguire la propria squadra del cuore in trasferta, con ciò anteponendo le proprie esigenze ricreative a quelle di servizio”; tale comportamento illecito sarebbe stato assunto mediante l’invio di certificati di malattia per il periodo 23-29 agosto 2019 per DE VITO e 24-28 agosto 2019 per LANDI, che in realtĂ si recarono, proprio il 2482019, allo Stadio Franchi di Firenze per assistere alla partita Fiorentina – Napoli valida per il campionato di calcio di serie A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si fingono malati per seguire il Napoli in trasferta: carabinieri condannati dalla Corte dei conti

