Si fingono carabinieri e truffano anziana | in due ai domiciliari

In un’astuta truffa ai danni di un'anziana, due uomini si sono spacciati per carabinieri e hanno convinto la vittima a consegnare contanti e preziosi, temendo che il figlio potesse finire in carcere. L'episodio, avvenuto il 18 luglio dello scorso anno, ha portato all’arresto domiciliare dei responsabili. Questa triste vicenda ci ricorda quanto siano persistenti e ingegnose le truffe che sfruttano la paura e la fiducia, e ci invita a restare sempre vigili.

Tempo di lettura: 2 minuti Fingendosi carabinieri avrebbero convinto un’anziana a consegnare contanti e preziosi per evitare che il figlio di questa ultima finisse in carcere. Una truffa, commessa il 18 luglio dello scorso anno, per la quale due persone di Napoli (delle quali non sono state rese le generalità) sono finite agli arresti domiciliari, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina, ordinanza eseguita dai carabinieri della compagnia di Sorrento: le accuse sono di truffa aggravata dall’età particolarmente avanzata della vittima e dall’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e l’erroneo convincimento di dover obbedire ad un ordine dell’autorità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si fingono carabinieri e truffano anziana: in due ai domiciliari

In questa notizia si parla di: carabinieri - anziana - domiciliari - fingono

Anziana derubata della borsa da due uomini, un giovane in giro con un machete: tutti nella 'rete' dei Carabinieri - Continua l'impegno dei Carabinieri di Cesena nel garantire la sicurezza del territorio. Nel recente fine settimana, i militari del Nucleo operativo e radiomobile, insieme alle Stazioni di competenza, hanno intensificato i controlli straordinari, realizzando servizi mirati per contrastare fenomeni criminosi e tutelare la comunità.

Si fingono carabinieri e truffano un’anziana in Calabria: arrestati; Si fingono carabinieri e truffano anziana di Caraffa: simulata inesistente operazione chirurgica, tre arresti; Si fingono ufficiali giudiziari per truffare un'anziana: due arresti ad Avellino.

Finta telefonata dei Carabinieri e truffa a un’anziana: arrestato 45enne - Ha 45 anni ed è residente fuori regione l’uomo che ieri sera è stato arrestato per truffa in danno di persone anziane ... Scrive laquilablog.it

Scafati, si fingono carabinieri e rubano in casa di un'anziana: due giovani nei guai - Due giovani di 21 anni, originari di Scafati e Sant’Antonio Abate, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana ... Come scrive msn.com