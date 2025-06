Si conclude l' ondata di maltempo oltre 125 millimetri a Roversano Il Savio oltre la soglia arancione

L’ondata di maltempo che ha investito la Romagna tra lunedì e martedì si conclude lasciando dietro di sé una scia di danni, con oltre 125 millimetri di pioggia a Roversano e il livello del fiume Savio oltre la soglia arancione. La perturbazione ha messo a dura prova il territorio, colpendo in particolare il settore agricolo. Ora, l’attenzione si concentra sulle misure di ripresa e sulla tutela delle comunità colpite.

Lascia una scia di danni, in particolar modo al mondo agricolo, l'ondata di maltempo che ha colpito la Romagna tra lunedì e martedì. Le piogge abbondanti delle ultime ore hanno fatto crescere il livello idrometrico del fiume Savio, che si portato sopra la soglia arancione, toccando il picco di 5.

