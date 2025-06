Si chiama Salvador Plasencia e ha ammesso di aver fornito l' anestetico killer approfittando della debolezza dell' attore

La tragica scomparsa di Matthew Perry, l’indimenticato protagonista di “Friends”, continua a scuotere il mondo dello spettacolo e non solo. Questa volta, nuovi dettagli emergono: Salvador Plasencia, il medico implicato, ha ammesso di aver fornito l’anestetico killer, sfruttando la vulnerabilità dell’attore. Un gesto che potrebbe costargli fino a 40 anni di carcere e che riaccende il dibattito sulla tutela delle celebrità e le ombre del mondo hollywoodiano.

L a morte di Matthew Perry, indimenticato attore di Friends, continua a fare notizia con nuovi sviluppi. Salvador Plasencia, il medico accusato di avergli fornito ketamina si è dichiarato colpevole. In virtù di questa ammissione ora rischia fino a 40 anni di carcere. Le star di “Friends” ricordano Matthew Perry: «Devastati, eravamo una famiglia» X Leggi anche › Matthew Perry, svolta nell’inchiesta sulla morte dell’attore di “Friends”: 5 persone indagate Morte Matthew Perry, il medico si dichiara colpevole. Matthew Perry è mancato il 28 ottobre 2023 all’età di 54 anni. È stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua casa a Pacific Palisades, successivamente distrutta dagli incendi che hanno devastato Los Angeles a gennaio scorso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Si chiama Salvador Plasencia e ha ammesso di aver fornito l'anestetico killer, approfittando della debolezza dell'attore

