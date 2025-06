Si cercano dietisti operatori socio-sanitari e assistenziali | integrato il bando Home care premium 2025

Sei un professionista nel settore socio-sanitario o alimentare? L’opportunità è ora! Il bando Home Care Premium 2025, promosso dall’Inps e patrocinato dal Comune, apre le porte a dietisti, operatori socio-sanitari (Oss) e assistenziali (Osa). Questa è la tua occasione per contribuire al benessere domiciliare e far crescere la tua carriera. Non perdere tempo: invia subito la tua candidatura e fai parte di questa importante iniziativa!

🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Si cercano dietisti, operatori socio-sanitari e assistenziali: integrato il bando Home care premium 2025

