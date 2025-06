Si celebrano i 50 anni di Hello Kitty

Un'icona senza tempo, Hello Kitty, compie 50 anni, portando con sé un mondo di dolcezza e stile kawai. Per celebrare questo traguardo, Péro festeggia anche i 15 anni di creatività, trasformando abiti e accessori in un viaggio tra fiocchi, mele e cupcake. La collezione, presentata in un’installazione esclusiva negli spazi di ’Futuro Maschile’, promette di sorprendere e ispirare, unendo ironia e raffinatezza in un’unica esperienza indimenticabile.

Hello Kitty, l’iconica gattina cartoon della Sanrio compie 50 anni e il suo stile kawai diventa l’occasione per celebrare anche i 15 anni di attività di Péro. Un mondo di fiocchi, mele e cupcake irrompe su abiti e accessori per un guardaroba super ironico che gioca con effetti oversize e accostamenti giocosi. La collezione verrà raccontata attraverso un’installazione negli spazi di ’Futuro Maschile’ sempre nel contesto straordinario della Fortezza da Basso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Si celebrano i 50 anni di Hello Kitty

