Si avvicina la lunga notte prima degli esami impazza il toto-tema | le tracce in pole position

giornata di simulazioni e prove pratiche, che ha confermato la popolarità dei due argomenti tra i maturandi. Con il countdown ormai agli sgoccioli, l’attenzione si concentra su quale traccia dominerà gli orali e le pagine di domani, in un clima di ansia e entusiasmo. La sfida finale è alle porte: chi riuscirà a conquistare il podio delle scelte più gettonate? Solo il tempo lo dirà.

Il 'frontrunner' Gabriele D'Annunzio e l'Intelligenza artificiale si confermano in pole position a poche ore dall'esame di maturità. Dopo una 'corsa' durata due mesi, gli studenti hanno eletto i loro favoriti per la prima prova scritta. A certificarne la vittoria è stata la terza e ultima. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Si avvicina la lunga notte prima degli esami, impazza il toto-tema: le tracce in pole position

In questa notizia si parla di: prima - pole - position - avvicina

Prima pagina Tuttosport: caos Milan, Sarri in pole. Assalto City per Reijnders - Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, venerdì 16 maggio 2025, si accende il caos in casa Milan, con Sarri in pole position per la panchina e un assalto del City per Reijnders.

Si avvicina la lunga notte prima degli esami, impazza il toto-tema: le tracce in pole position; Prima Assicurazioni, Axa in pole per l’acquisizione; Russell incanta nelle qualifiche, ma non è Verstappen, afferma l'esperto di F1 Windsor.

Prima Assicurazioni, Axa in pole per l’acquisizione - Si avvicina alla conclusione il riassetto azionario di Prima Assicurazioni e sarebbe la multinazionale francese Axa (assistita da Deutsche Bank) in pole position per l’acquisizione. Riporta ilsole24ore.com

Sainz e i suoi fratelli: quando la prima pole position F1 si fa attendere - è sotto la pioggia di Silverstone che alla fine è arrivata la prima pole position della carriera di Carlos Sainz. gazzetta.it scrive